Nanu, was machen die FCE-Profis als Zuschauer bei den Handballern?

Dass es keine Einbahnstraße ist, sondern man sich gegenseitig unterhakt, zeigten die Fußballprofis, als sie am Mittwoch die Handballer des EHV Aue im Aufstiegsspiel zur 2. Liga gegen Emsdetten (25:25) in der Erzgebirgshalle anfeuerten.

"'Erzgebirge hält zamm'. Was wäre das Erzgebirge ohne unseren FCE und was wäre der FCE ohne eine Region wie das Erzgebirge?", war ein klares Statement während Corona. Aufeinander war und ist Verlass.

Aue-Cheftrainer Pavel Dotchev (57) ist heimlicher EHV-Fan. © picture point/Sven Sonntag

FCE-Coach Dotchev imponierte die Art und Weise, wie sich die Kontrahenten begegneten, obwohl im engen Kampf um den Aufstieg so viel für beide auf dem Spiel steht.

"Der respektvolle Umgang untereinander, trotz der Bedeutung des Spiels, war für mich vorbildlich und ist etwas, was wir mitnehmen können", outete sich der 57-Jährige als heimlicher EHV-Fan: "Das war ehrliche Art Sport zu treiben. Obwohl wir nicht gewonnen haben - ich sage bewusst wir, denn ich zähle mich mit dazu - war die Leistung top."

Eine Top-Leistung, nur am Ende mit einem Sieg und warmem Applaus beim Gang in die Kurve als Kirsche auf dem Sahnehäubchen obendrauf, peilt Dotchev mit seiner Mannschaft am heutigen Samstagnachmittag an: "Wir wollen endlich den Knoten platzen lassen und nach dem Spiel mit den Fans feiern. Das ist unser aller Traum."

Diesen haben auch die Handballer. Nach einem Sieg und zwei Unentschieden in den ersten drei Aufstiegsspielen folgt das vierte am Tag der Arbeit am Montag in Oppenweiler. Dort muss zwingend ein voller Erfolg her, um den Traum vom Aufstieg nicht platzen zu lassen.

Der FCE drückt die Daumen!