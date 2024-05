Aue-Chef nach Ausschreitungen in Duisburg sauer: "An die Gesundheit der Spieler dachte keiner"

Pavel Dotchev (58, r.) diskutierte mit Schiedsrichter Assad Nouhoum (2.v.l.). Aues Coach war nicht begeistert, dass wieder angepfiffen wurde. © picture point/Sven Sonntag

Wurde sie aber und am Ende stand ein 2:2 sowie die Erkenntnis: Will Aue im nächsten Jahr wirklich oben angreifen, dürfen auswärts nicht so viele Punkte liegengelassen werden. 19 Auswärtsspiele, drei Siege, sechs Niederlagen und zehn Unentschieden - das ist die FCE-Bilanz der Saison 2023/24 auf fremden Plätzen. 19 Zähler, im eigenen Stadion sind es doppelt so viele.

Allein, wenn man auf die Unentschieden schaut: Fünfmal hat Aue geführt - in Essen (1:1), in Köln, in Bielefeld, in Ulm und in Duisburg (alle 2:2). Zehn Punkte verspielt! Die dazugerechnet und die Veilchen hätten an der Wedau den Aufstieg gefeiert ...

Das Problem von Pavel Dotchev in Duisburg: Er wusste nicht, was ihn erwartet. Der MSV war vor einer Woche abgestiegen. "Ich wusste, es wird emotional werden, ich habe das auch geahnt, was passiert", sagte der 58-Jährige nach der Partie. "Ich wusste auch, dass sich Duisburg anständig von den eigenen Fans verabschieden möchte."

Was er nicht wusste war, wie und mit welchem Personal die Zebras spielen werden. "Es war schwierig für mich." Und so gingen wieder zwei Punkte flöten.