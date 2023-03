Scharfe Kritik von Aues Nazarov nach Sachsen-Derby: "Das geht mir alles auf den Sack!"

Dresden - Da war einer aber richtig angefressen. Aues Dimitrij Nazarov (32) machte seinem Ärger nach der 0:1-Niederlage gegen Dynamo Dresden so richtig Luft. Das Ziel seiner Wut: Schiedsrichter Tobias Welz (45).

Großer Frust beim FC Erzgebirge Aue nach der Derby-Niederlage in Dresden. © Lutz Hentschel

"Das geht mir alles auf den Sack in letzter Zeit, man darf nichts mehr sagen", wütete der Mittelfeldspieler des FC Erzgebirge Aue in den Katakomben des Rudolf-Harbig-Stadions: "Diese Arroganz, es waren so viele strittige Situationen. Er muss nicht jeden Elfmeter geben, aber die letzte Situation war einer!"

Gemeint war die das Duell zwischen Korbinian Burger (27) und Dynamo-Keeper Stefan Drljaca (23) in der 88.Minute, als Letzterer den Auer im Kampf um den Ball wohl leicht abräumte, das Spielgerät aber auch noch mit den Fingern berührte.

"Wenn selbst die Dresdner Abwehrspieler sagen, das war einer. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, das war keiner, das ist schon bitter", ärgert sich Nazarov.

Der 32-Jährige ist dabei allerdings nicht ganz ehrlich, denn weder Dynamo-Kapitän Tim Knipping (30) noch Drljaca bestätigen "Dimas" Version. "Nazarov ist mein ganz persönlicher Freund, da brauche ich nichts zu sagen", erwidert beispielsweise Knipping.