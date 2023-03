Dynamo besiegt Aue! Elfmeter entscheidet packendes Sachsen-Derby

Dresden - Was gibt es Schöneres, als einen Derby-Sieg? Nicht viel, werden zumindest alle Fans von Dynamo Dresden an diesem Samstag zugeben. Denn die Schwarz-Gelben durften vor 30.808 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen den sächsischen Rivalen Erzgebirge Aue feiern.

Das Gesicht von SGD-Kapitän Tim Knipping (l.) sagt alles: Dynamo Dresden hat den FC Erzgebirge Aue im Sachsen-Derby besiegt! © Robert Michael/dpa/ZB

Und der war richtig hart erkämpft! "Es ist immer so eine Frage, wie man in das Spiel reinkommt", hatte Dynamo-Coach Markus Anfang vor dem Anpfiff gesagt. Wohl war, denn sein Team hatte zu Beginn so einiges zu verkraften.

Erst die bangen Minuten um Kapitän Tim Knipping, der unglücklich auf die linke Schulter gefallen war (4.), dann der Ausfall von Rechtsverteidiger Kyrylo Melichenko aufgrund einer Knieverletzung (18.).

Außerdem zeigten die Gäste aus dem Lößnitztal gleich mal, warum sie aktuell so richtig gut drauf sind. Drei Siege hintereinander haben für ordentlich Selbstvertrauen gesorgt und Dynamos Keeper Stefan Drljaca musste gleich zweimal in allerhöchster Not retten.

Erst packte er noch die linke Pranke gegen Omar Sijaric aus (19.), vier Minuten später entschärfte er gerade noch einen Kopfball aus der Nahdistanz von Marvin Stefaniak.

Aue dominierte im Rudolf-Harbig-Stadion die ersten 15 Minuten, erst danach waren dann auch die Hausherren und gleichzeitig richtig Feuer im Spiel.