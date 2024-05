Sieg und Schützenhilfe! Aue für DFB-Pokal qualifiziert

Aue - Erzgebirge Aue gewinnt sein letztes Heimspiel 2023/24 am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim vor 11.048 Zuschauern mit 2:0 (1:0) und kann wegen der Schützenhilfe von Dynamo Dresden gleich doppelt jubeln! Weil die SGD im Parallelspiel den MSV Duisburg 4:0 bezwang und sich somit als Vierter über die 3. Liga für den DFB-Pokal qualifiziert hat, sind die Veilchen durch ihre Teilnahme am Sachsenpokal-Finale automatisch ebenfalls in der ersten Hauptrunde dabei.