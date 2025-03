Starkes Aue sorgt für ersten Auswärtssieg unter Härtel

Wiesbaden - Nächste Big Points für den FC Erzgebirge ! Die Veilchen setzen sich am Sonnabend beim SV Wehen Wiesbaden nach einem starken Auswärtsauftritt mit 2:0 (1:0) durch und setzen sich damit weiter vom Tabellenkeller ab.

Mika Clausen trifft zum 1:0 für die Veilchen. © picture point/Sven Sonntag

Coach Jens Härtel entschied sich für eine neue taktische Variante und ließ seine Mannschaft im 3-4-3 agieren. Im Vergleich zum Unterhaching-Heimsieg nahm er dafür drei Veränderungen vor.

Steffen Nkansah rückte für Tim Hoffmann in die Abwehr und gab den zentralen Verteidiger. Jonah Fabisch ersetzte den leicht angeschlagenen Mirnes Pepic (Knie überstreckt) und Kilian Jakob ersetzte Boris Tashchy.

Die Erzgebirger zeigten sich in der neuen Formation als das aktivere Team, hatten aber mächtig Glück, als Nkansah einen katastrophalen Rückpass spielte, den Fatih Kaya (31.) abfing. Martin Männel riskierte Kopf und Kragen, kam aus dem Strafraum geeilt und bereinigte die äußerst brenzlige Situation.

Sonst ließ die Härtel-Elf in der ersten Hälfte kaum Nennenswertes zu und hatte vorne den Geniestreich von Marcel Bär. Der zuletzt im Abschluss so glücklose Torjäger lupfte den Ball über die Kette in den Lauf von Mika Clausen (43.), der vor Florian Stritzel cool blieb - 1:0.

Quasi mit dem Pausenpfiff hätte Clausen (45.+1.) nachwaschen können, doch vergab nach schönem Zuspiel von Marvin Stefaniak leichtfertig.