Veilchen mittendrin im Abstiegskampf: Reichen 46 Punkte zum Klassenerhalt?

Aue - "Ich hoffe, dass wir schleunigst die restlichen Punkte, sechs sollten es mindestens sein, einfahren", hatte Aue Sportchef Matthias Heidrich (47) letzte Woche gegenüber TAG24 zum Thema Klassenerhalt gesagt. Gewissermaßen in weiser Voraussicht sprach er von mindestens sechs Zählern.

Wenn es nach FCE-Sportdirektor Matthias Heidrich (47) geht, braucht Aue noch mindestens sechs Punkte, um die Klasse zu sichern. © picture point/Sven Sonntag

Bislang haben 46 Punkte in der 3. Liga gereicht. Ob's diesmal wieder so ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu zählt, wie sich Erzgebirge Aue in den kommenden direkten Duellen hält.



Drei Niederlagen am Stück haben die Härtel-Elf nach ihrem Zwischenhoch wieder arg in Bedrängnis gebracht. Elf Zähler aus elf Spielen seit der Winterpause sind zudem der Punkteschnitt eines Absteigers.

Erst recht in dieser Saison, die neue Maßstäbe setzt. Borussia II. steht nach dem 0:0 bei Waldhof Mannheim und dem gleichzeitigen 2:1 von Stuttgart II. gegen Sandhausen erstmals in dieser Saison unter dem Strich - und das bei 36 Punkten aus 30 Spielen.

Nie zuvor seit der Einführung eines vierten Absteigers zur Saison 2018/19 hatte ein Klub auf dem ersten Abstiegsplatz zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr Zähler auf dem Konto.