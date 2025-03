Vor Pokalkracher: Aue-Keeper Männel hängt noch ein Jahr dran

Aue - Der ewige Männel! Der FC Erzgebirge Aue hat am Freitag die Vertragsverlängerung mit Torwart-Oldie Martin Männel (37) um ein weiteres Jahr bekannt gegeben. Der 37-Jährige geht damit im Sommer in seine 18. (!) Saison bei den Veilchen.

Aue-Keeper Martin Männel (37) macht weiter. © picture point/Sven Sonntag

"Heute wird emotional, Schachter!", dazu ein Foto von Männel, der mit dem Victory-Zeichen posiert: Am Freitagvormittag hatten die Veilchen in den sozialen Medien bereits eine vage Ankündigung gemacht. Gegen 14 Uhr ließ der Drittligist dann die Katze aus dem Sack.

"In den angenehmen und unkomplizierten Gesprächen mit Martin Männel ging es nicht um Verdienste, sondern ausschließlich um Leistung. Die zeigt er beständig auf hohem Niveau. Deshalb freuen wir uns, eine Identifikationsfigur mit Vorbildfunktion auch in der neuen Saison 2025/26 im Profikader zu wissen. An ihm orientieren sich nicht nur die jungen Torhüter-Kollegen, sondern die gesamte Mannschaft. Er gibt uns Halt im wahrsten Sinne des Wortes", erklärt Sportchef Matthias Heidrich (47).

Eine Verlängerung ergibt Sinn, denn Männel zählt in der 3. Liga nach wie vor zu den Besten seiner Zunft. Geht es nach den Mitspielern, ist die Sache noch eindeutiger.