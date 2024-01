Zerstörungswut nach Aue-Sieg: Lübeck-"Fans" zerstören Gäste-Toilette

Auch in der Halbzeitpause sei es zu weiteren Zerstörungen im Sanitärbereich gekommen. Nach Vereinsauskunft sei bereits Strafanzeige gestellt worden.

"Man versucht ein guter Gastgeber zu sein und den Stadionaufenthalt für die Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten und dann finden sich einige Unverbesserliche, die das Ganze trüben", so Scholz.

"Wir sind schockiert über so viel blinde Zerstörungswut", schüttelt Robert Scholz, FCE-Vorstand für Medien und Kommunikation, verärgert über die Zerstörungen den Kopf.

Am Samstagnachmittag verlor der VfB Lübeck im Erzgebirgsstadion gegen den FC Erzgebirge Aue, obwohl die Gastgeber von der 57. Minute an in Unterzahl spielen mussten.