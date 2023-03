Auf Platz 17 abgestürzt: Hansa Rostock trennt sich von Trainer Glöckner

Rostock - Hansa Rostock zieht die Reißleine. Der Klub hat sich einen Tag nach der derben 2:5-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf von Trainer Patrick Glöckner (46) getrennt. In der Tabelle der 2. Bundesliga belegt die Kogge Abstiegsplatz 17.

Patrick Glöckner (46) muss bei Hansa Rostock seinen Trainerstuhl räumen. © Jens Büttner/dpa

Glöckner hatte erst in der Hinrunde das Amt des Chefcoachs übernommen, nachdem zuvor Jens Härtel (53) nach fast vier Jahren Trainer-Tätigkeit beim Verein aus Mecklenburg-Vorpommern gehen musste. Als Härtel entlassen wurde, war Rostock Tabellenzwölfter, die aktuelle Lage sieht deutlich dramatischer aus.

"Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen", macht Sportdirektor Martin Pieckenhagen (51) deutlich, dass sich die Verantwortlichen in Rostock des Ernsts der Lage bewusst sind.

Der eine Sieg, der Hansa im neuen Jahr gelang, war ein etwas glücklicher 1:0-Auswärtserfolg bei Arminia Bielefeld.

Vor allem daheim blieben die Hanseaten jedoch weit unter ihren Möglichkeiten, konnten vor eigenem Publikum erst drei Saisonspiele gewinnen und belegen damit Platz 18 der Heimtabelle.