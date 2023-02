Hansa-Fans randalieren auf Rückfahrt in Regionalzügen und zünden Pyro

Die Hansa-Fans randalierten auf der Rückfahrt aus Hamburg in mehreren Regionalzügen. © Fotomontage: Bundespolizeiinspektion Rostock

Wie die Bundespolizei mitteilte, mussten die Beamten nach Ankunft von Zügen aus Hamburg feststellen, dass es in den Waggons zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen war.

So wurde in der Regionalbahn RE 4315, in dem etwas mehr als 700 Hansa-Fans zurückreisten, die Toilettentür aus den Scharnieren gerissen.

In einem weiteren Zug (RE 4317) mit rund 350 Rostocker Anhängern wurde dreimal die Deckenverkleidung eingeschlagen und ein Sonnenschutz am Fenster zerstört.

Zudem zündeten, wie schon im Stadion zuvor, einige Chaoten während der Halte an den Bahnhöfen Schwerin Süd, Bützow und Schwaan sowie bei der Ankunft am Rostocker Hauptbahnhof Pyrotechnik.

Am Bahnhof Hagenow wurde laut Bundespolizei die Überdachung eines Personentunnels mit blauer und roter Farbe beschmiert. Dazu wurde der Schriftzug "Scheiss St. Pauli" geschrieben.