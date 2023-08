1. FC Magdeburg empfängt Braunschweig: Gelingt der erste Saisonsieg?

Magdeburg - Am Sonntag gastiert Eintracht Braunschweig beim 1. FC Magdeburg . Für die Elbestätter ist es das erste Heimspiel der neuen Spielzeit. Nach einem Punkt zum Auftakt der 2. Bundesliga in Wiesbaden, soll daheim nun unbedingt der erste Dreier eingefahren werden.

Leon Bell Bell (26, l.) und Baris Atik (28, r.) bejubeln Tatsuya Itō (26) nach dessen Traumtor in Braunschweig am 29. Spieltag der Saison 2022/2023. © Michael Matthey/dpa

Wer es mit dem FCM hält, hat das letzte Spiel gegen Braunschweig in guter Erinnerung behalten.

Flutlicht-Atmosphäre und ein ganz wichtiger Auswärtssieg gegen den BTSV sorgten für "Big Points" beim damaligen Tabellennachbarn. Dazu ein traumhaftes Schlenzertor von Tatsuya Ito (26), das durch die FCM-Fans erst kürzlich zum "FCM-Volltreffer der Saison" gewählt wurde.

Umso größer ist die Vorfreude in der Stadt auf das Duell mit den "Freunden" aus der Löwenstadt. Diese mussten am 1. Spieltag eine bittere 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel hinnehmen. Erst in der Nachspielzeit fiel das entscheidende Tor gegen den BTSV.

Magdeburg-Trainer Christian Titz hatte nach dem Unentschieden gegen Wiesbaden am 1. Spieltag noch beklagt, dass sein Team im Laufe der Partie "von der Intensität etwas nachgelassen" hatte.