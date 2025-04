Magdeburg schafft möglichen Aufstieg gegen Düsseldorf - ohne Trainer Titz?

Magdeburg - Wahnsinn in der 2. Bundesliga ! Offensichtlich hat keine Mannschaft so richtig Lust, den Sprung nach ganz oben zu machen. Quasi alle Aufstiegsaspiranten ließen Punkte liegen - auch der 1. FC Magdeburg .

Christian Titz (54, r.) kassierte gegen Hertha seine dritte Gelbe Karte. Noch eine mehr und der Trainer des 1. FC Magdeburg wird gesperrt. © Soeren Stache/dpa

Doch trotz des bitteren 1:1 bei Hertha BSC finden sich die Sachsen-Anhalter auch drei Spieltage vor dem Saisonende noch auf dem dritten Platz wieder.

Alles scheint möglich. Selbst der HSV, der allerdings das bessere Torverhältnis hat, ist nur drei Zähler weg.

Logisch, dass man deshalb in Magdeburg nicht umsonst vom Überraschungsaufstieg träumt. "Wenn wir da oben sind, wollen wir da oben bleiben. Und wir werden alles dafür tun. Wir müssen noch eine Schippe drauflegen und dann werden wir sehen, was passiert", so Torjäger Baris Atik (30).

Ein Sieg am Freitag gegen Münster (18.30 Uhr/Sky) ist dafür Pflicht. Dann geht es im Saisonendspurt noch gegen die direkten Konkurrenten Paderborn und Düsseldorf. Und möglicherweise muss Trainer Christian Titz (54) in einer der Partien von der Tribüne aus zusehen.

Denn in Berlin kassierte der Coach die dritte Gelbe Karte. Noch eine mehr und er wäre für eine Partie gesperrt. "Ich habe heute eine Gelbe Karte für den Gegner bekommen", so Titz, der mit dem Schiedsrichtergespann nicht einverstanden war und deshalb verwarnt wurde. Der Trainer uneinsichtig: "Wenn man unsere schnellen Spieler festhält, dann reicht das aus, damit er nicht wegläuft. Das ist ein Foul und Gelb, fertig!"