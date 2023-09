Schwere Kost unter Flutlicht: 1. FC Magdeburg erkämpft Unentschieden gegen Paderborn!

Magdeburg – Der 1. FC Magdeburg hat sich nicht erfolgreich auf die Siegerstraße zurückgekämpft. Am heutigen Freitagabend reichte es für die Mannschaft von Christian Titz in einer schwerfälligen Partie nur zu einem 1:1-Remis gegen den SC Paderborn 07 . Ein insgesamt gerechtes Ergebnis.

Das Tor der ersten Hälfte: SCP-Stürmer Adriano Grimaldi (l.) überwindet Torhüter Dominik Reimann und bringt sein Team mit 1:0 in Führung. © Hendrik Schmidt/dpa

Titz nahm gegen Paderborn wie erwartet einige Änderungen in seiner Startelf vor, insbesondere in der Abwehr. Statt Heber, Lawrence, Nollenberger und Condé begannen Hoti, Piccini, Bockhorn und Krempicki.

Nach den aufregenden Begegnungen der letzten Wochen startete die Partie gegen die Ostwestfalen unverhofft ruhig. Beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, echten Druck auf das Tor auszuüben, und verständigten sich zunächst auf ein Spiel im Mittelfeld. Die Gäste schienen in der Anfangsphase dennoch etwas gefährlicher als der FCM, konnten Keeper Reimann aber nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.



In der 22. Minute sah der FCM sich gezwungen, die erste Auswechslung vorzunehmen. Hugonet erhielt nach einem Foul an Platte eine Gelbe Karte und verletzte sich dabei selbst. Für ihn betrat Lawrence den Platz.

Die Paderborner wussten die Offensivbemühungen der Hausherren größtenteils zu vereiteln. Nur gelegentlich gelang es dem FCM, Akzente zu setzen und Torgefahr zu erzeugen. In der 32. Minute drang Ceka in den Sechzehner ein, versuchte einen Abschluss, konnte den Ball jedoch nicht auf das Tor bringen.

In der 35. Minute klingelte es im Kasten der Magdeburger. Platte spielte den Ball zu Grimaldo, der keine Zeit verlor und das Leder aus kurzer Distanz an Reimann vorbeischob. Der Treffer überstand die VAR-Überprüfung und die Gäste gingen mit 1:0 in Führung.