16.12.2023 07:00 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf: Das müsst Ihr bei An- und Abreise beachten

Am heutigen Samstag muss sich der 1. FC Magdeburg erneut gegen Fortuna Düsseldorf beweisen. Was Fans nun bei An- und Abreise beachten müssen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am heutigen Samstag muss sich der 1. FC Magdeburg erneut gegen Fortuna Düsseldorf beweisen. Anpfiff ist um 13 Uhr. Was Fans nun bei der An- und Abreise beachten müssen. Es wird empfohlen, zum Spiel Magdeburg gegen Düsseldorf mit den Straßenbahnen anzureisen. (Archivfoto) © MVB/Peter Gercke Auch zum Match gegen die Düsseldorfer setzen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder zusätzliche Straßenbahnen ein, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden, teilte ein Pressesprecher auf TAG24-Anfrage mit. Mit folgenden Bahnen geht es dann am einfachsten zur MDCC-Arena: Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt – Hauptbahnhof - Cracau) führt direkt zum Stadion



Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf – Hauptbahnhof - Herrenkrug)



Sonderstraßenbahnlinie 15 (Hauptbahnhof - Alter Markt - Arenen) 1. FC Magdeburg FCM-Star Elfadli gewährt tiefe Einblicke: Druck, Dankbarkeit und Düsseldorf! Die Linie 15 fährt ab 9.52 Uhr alle 20 Minuten. Nach Abpfiff fährt sie in einem noch dichteren Takt ab der Haltestelle "Arenen" zum Hauptbahnhof. Bei der Linie 6 muss ein kleiner Fußweg in Kauf genommen werden. Die MDCC-Arena ist an der Haltestelle Turmschanzenstraße/Friedensbrücke in wenigen Minuten erreichbar. Alle Eintrittskarten gelten bis zu drei Stunden vor und nach dem Spiel als Fahrkarte bei der MVB. Magdeburg gegen Düsseldorf: Polizei beobachtet Verkehr Nach dem Spiel werden drei Straßen doppelspurig befahrbar sein, um den Verkehr zu regulieren. © Polizeiinspektion Magdeburg Die Polizei rechnet vor allem in der Innenstadt und auf den Hauptstraßen zum Stadion mit hohem Verkehrsaufkommen, teilte die PI Magdeburg am Freitag mit. Auch noch Stunden nach dem Abpfiff muss mit Behinderungen gerechnet werden. Darunter fallen Staus und möglicherweise Straßensperrungen. Folgende Straßen werden nach Spielende vorübergehend zweispurig befahrbar sein, um eine zügige Abreise ermöglichen zu können: 1. FC Magdeburg FCM-Revanche gegen Fortuna? "Wollen uns mit Heimsieg verabschieden!" Gübser Weg



Friedrich-Ebert-Straße



Georg-Heidler-Straße

Die Polizei beobachtet den Verkehr und die Fan-Mengen.

Titelfoto: MVB/Peter Gercke