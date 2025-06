Bewegende Worte: Titz versteht Enttäuschung nach Abschied vom 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Nach wilden Wochen der Unklarheit beim 1. FC Magdeburg ist am Wochenende endlich die Entscheidung rund um Trainer Christian Titz (54) gefallen. Der Erfolgscoach schließt sich Hannover 96 an. Inzwischen hat er sich auch von den blau-weißen Fans via Instagram verabschiedet.

In der abgelaufenen Spielzeit hätte es der Klub fast geschafft, das Wunder vom Aufstieg in die Bundesliga hinzubekommen. Möglicherweise wäre dann ein Wechsel vom Tisch gewesen.

Immerhin: Der FCM war vorbereitet, hat mit Markus Fiedler (39) direkt einen Nachfolger gefunden und versucht nun in der Vorbereitung alles dafür zu tun, dass in der kommenden Saison wieder so ein gutes Ergebnis in der Liga erzielt werden kann.

Auch die Kaderplanung kann mit dem neuen Mann an der Seitenlinie ja jetzt endlich in Schwung kommen. Am Montag verkündete der Klub den Transfer von Nick Meier (19), der ausgerechnet von Hannover kommt.

"Ich wünsche dem FCM, dass er seine sportlichen Ziele erreichen wird", wird auch Titz mit einem Auge drauf schauen.