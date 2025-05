1. FC Magdeburg: Trainer Titz bei Liga-Rivale ganz oben auf dem Wunschzettel?

Magdeburg - Drei Spieltage vor dem Ende der Zweitliga-Saison ist der 1. FC Magdeburg noch immer voll drin im Aufstiegsrennen! Am Freitagabend beim Spiel gegen das abstiegsbedrohte Preußen Münster (18.30 Uhr/Sky) soll der nächste Schritt gemacht werden. Ein Gerücht sorgt für ein Rumoren, das der Klub jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann.

Magdeburgs Trainer Christian Titz (54) ist offenbar heiß begehrt. © Soeren Stache/dpa

Denn Trainer Christian Titz (54), der den FCM in den letzten Jahren so erfolgreich geführt hat, soll ins Visier des FC Schalke 04 geraten sein.

Die Königsblauen werden ab dem kommenden Sommer definitiv einen neuen Coach gebrauchen, weil es für Kees van Wonderen (56) beim Tabellendreizehnten nicht weitergehen wird.

Laut "Ruhr24" haben die Schalker um Sportvorstand Frank Baumann (49) beim gemeinsamen Berater von Trainer Christian Titz sowie dessen Co-Trainer André Kilian (37) bezüglich eines Gesprächstermins nachgefragt.

Demnach könne man sich in Gelsenkirchen wohl sehr gut vorstellen, dass mit Titz an der Seitenlinie kurzfristig ein Wiederaufstieg in die Bundesliga möglich ist.

Mit einer schnellen Entscheidung ist aber definitiv nicht zu rechnen. Denn fest steht wohl: Sollten die Magdeburger tatsächlich den Sprung in die höchste Spielklasse schaffen, wird Titz definitiv bei Blau-Weiß bleiben.