1. FC Magdeburg trennt sich von Cheftrainer Fiedler

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat Cheftrainer Markus Fiedler (39) sowie die beiden Co-Trainer Andreas Schumacher (44) und Saban Uzun (38) mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Markus Fiedler (39) kam im Sommer 2025 zum FCM. Nun muss er seinen Platz räumen. © Andreas Gora/dpa

Dies teilte der Verein am Sonntagabend in einer offiziellen Meldung mit.

"Es war mir eine große Ehre, für diesen stolzen Traditionsclub zu arbeiten. Leider haben wir zusammen nicht die Ergebnisse erzielt, die wir aufgrund der Leistungen verdient gehabt hätten", äußert sich Fiedler.

Nach dem 0:4 gegen Elversberg und dem 0:6 im Test gegen Eintracht Braunschweig wuchs die Unzufriedenheit im Team und bei den Fans.

"Wie angekündigt haben wir in der zurückliegenden Woche eine eingehende Analyse vorgenommen und sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind", erklärte FCM-Geschäftsführer Otmar Schork (68).

Um die FCM-Spieler auf das Zweitligaspiel beim SV Darmstadt 98 vorzubereiten, werden das U23-Trainerduo Petrik Sander (64) und Pascal Ibold (35) gemeinsam mit Co-Trainer Silvio Bankert die Mannschaft unterstützen.