1. FC Magdeburg verpflichtet Noah Pesch auf Leihbasis

Magdeburg - Nachdem der 1. FC Magdeburg am Dienstagvormittag die Torhüter-Frage geklärt hatte , meldete sich der Verein am Abend noch einmal zu einer Personalie.

Alles in Kürze

Noah Pesch (M., 20) wird die Nummer 10 auf seinem Trikot tragen. © 1. FC Magdeburg

Auf Leihbasis wechselt Noah Pesch (20) von Borussia Mönchengladbach an die Elbe.

Der 20-Jährige erzielte in der vergangenen Saison für die U23 der Gladbacher in 30 Spielen in der Regionalliga West 20 Tore bereitete neun Treffer vor.

Pesch trainierte auch bei den Profis mit und gab am 7. März in diesem Jahr sein Bundesligadebüt im Heimspiel gegen den FSV Mainz.

Beim FCM wird er die Rückennummer 10 tragen, kündigte der Verein an.

"Ich freue mich sehr auf den FCM. Der Club steht für attraktiven, offensiven Fußball und ich denke, dass das gut passen wird. Besonders gespannt bin ich auf die Stimmung im Stadion und die Fans, von denen ich schon viel gehört habe", sagte der 20-Jährige.