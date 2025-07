Verlängert: Baris Atik bleibt beim 1. FC Magdeburg

Alles in Kürze

FCM-Trainer Markus Fiedler (39, l.) und FCM-Geschäftsführer Otmar Schork (67, r.) freuen sich über Baris Atiks (30, M.) Entscheidung, in Magdeburg zu bleiben. © 1. FC Magdeburg

Zur Vertragsdauer machte der Zweitligist aus Sachsen-Anhalt keine Angaben. Atik spielt seit 2021 für die Elbestädter und hat sich seitdem als prägende Figur im Angriff der Magdeburger etabliert.

In der abgelaufenen Saison verbuchte Atik 13 Scorerpunkte in 24 Zweitligaspielen, insgesamt kommt der 30-Jährige auf 49 Tore in 144 Pflichtspielen für den FCM.

"Der FCM ist mein Herzensverein", sagte Atik zu seiner Verlängerung.

Zuletzt waren dem Spielmacher Wechselabsichten nachgesagt worden, unter anderem wurde er mit Hannover 96, dem neuen Verein von Ex-Magdeburg-Trainer Christian Titz (54), in Verbindung gebracht.

Mit der Verlängerung kommt damit mehr Klarheit in den Magdeburger Kader.