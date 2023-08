Auswärts-Wahnsinn beim 1. FC Magdeburg! Ausschreitungen nach Sieg in Kiel

Kiel – Die Kieler Förde scheint sich als gutes Pflaster für Magdeburger Auswärtssiege zu erweisen. Am gestrigen Sonntag schlug die Titz-Elf Holstein Kiel in einem kuriosen Spiel mit 4:2 (2:1). Der 1. FC Magdeburg steht damit auf dem zweiten Platz der 2. Bundesliga. Am Kieler Hauptbahnhof kam es im Nachgang der Partie zu Ausschreitungen zwischen FCM-Fans und der Polizei.