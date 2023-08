Das Duell der Ungeschlagenen: Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Sieg im Blick!

Magdeburg – Der 1. FC Magdeburg trifft am morgigen Sonntag auf den FC St. Pauli . Die Titz-Elf reist mit viel Selbstbewusstsein im Gepäck nach Hamburg. Nach einem überragenden Saisonstart steht der FCM zu Recht oben in der Tabelle. Trainer Christian Titz (52) mahnt dennoch: "Wir treffen auf eine der stabilsten Mannschaften der 2. Bundesliga."

"Wir wissen, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die sehr diszipliniert verteidigt, die sehr kompakt steht, die sehr griffig in den Zweikämpfen ist, aber gleichzeitig auch mit Ball sehr variabel ist", bilanzierte der 52-jährige Übungsleiter im Vorfeld der Partie respektvoll.

Titz weiß indes um die Stärken des kommenden Gegners, der ebenfalls ohne Niederlage in die Saison starten konnte, ist sich der schwierigen Aufgabe am ausverkauften Millerntor offensichtlich bewusst.

Der FCM konnte gegen St. Pauli in sieben Aufeinandertreffen bislang nicht gewinnen.

Ex-St.-Pauli-Profi Lukas Daschner (24 ,l.) und Magdeburgs Silas Gnaka (24, r.) im Luftzweikampf um den Ball. Die bisherigen Spiele gegen St. Pauli waren nicht von Erfolg gekrönt. Am morgigen Sonntag möchte die Titz-Elf drei Punkte am Millerntor einsacken. © Christian Charisius/dpa

FCM-Coach Titz kann im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli nahezu aus dem Vollen schöpfen, die Magdeburger müssen nur auf Ersatztorhüter Noah Kruth (20) und Außenverteidiger Herbert Bockhorn (28) verzichten, der sich weiterhin von einem Bänderriss im Fußgelenk erholt.

Den eigenen Saisonstart möchte der Trainer derweil nicht überbewerten.

"Die Mannschaft hat ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein, das ist wichtig für Fußballspieler", so Titz, der mit dem 1. FC Magdeburg durch einen Sieg vor St. Pauli in der Tabelle bleiben möchte.

"Die Bereitschaft gegen den Ball zu spielen ist angekommen", sagte der Trainer. Auf St. Pauli wird die Mannschaft wieder alles dafür geben, ein positives Ergebnis zu erzielen.