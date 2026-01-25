Dresden gegen Magdeburg: Mehrere Zwischenfälle während und nach der Partie

Magdeburg - Bereits während der Partie Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg musste eine Zwangspause aufgrund von Pyrotechnik eingelegt werden. Auch nach dem Zweitliga-Spiel kam es in der Stadt zu Zwischenfällen.

Wegen Pyrotechnik musste die Partie Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg pausiert werden. © Andreas Gora/dpa

Am und im Stadion selbst waren mehrere hundert Einsatzkräfte der Bundespolizei vor Ort. Die Beamten, die auch aus anderen Bundesländern angereist waren, mussten ebenfalls in einer Situation vor dem Stadion eingreifen.

So habe es Ausschreitungen durch FCM-Anhänger gegenüber den Einsatzkräften gegeben, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Zwei Personen müssen jetzt mit jeweils einem Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs rechnen.

Auch im Stadtgebiet von Magdeburg sei es zu vereinzelten Straftaten gekommen, hieß es. Unter anderem habe es eine räuberische Erpressung und Sachbeschädigungen gegeben.