Rückschlag im Abstiegskampf: FCM verliert Derby gegen Dresden

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg muss sich im Elb-Clásico gegen Dynamo Dresden mit 1:2 (1:2) geschlagen geben. Nach der 1:0-Führung von Zukowski gab die Mannschaft von Petrik Sander das Spiel aus der Hand.

Auch diesmal wieder Vorlagengeber zum Magdeburger Führungstor: Baris Atik (l., 31) © Andreas Gora/dpa

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sah sich der 1. FC Magdeburg nach einem Standard auf einmal einem Rückstand gegenüber.

Nachdem der hohe Ball nach außen geklärt wurde, blieb Mathisen zu weit weg von Amoako, der zur Flanke kam. Diese wehrte Reimann zwar noch ab, allerdings genau in die Füße von Keller, der die Kugel im Gehäuse unterbrachte.

Diesem Treffer zum 2:1 für Dynamo war ein weiteres Standardtor Dresdens vorangegangen, das zum Ausgleich führte. In der 33. Minute belohnten sich die Gäste für ein bislang gutes Spiel. Nach einer Ecke flog Reimann am Ball vorbei, sodass Amoako zum Abschluss kam. Dessen Versuch ging zunächst an die Latte, prallte aber zurück zum defensiven Mittelfeldakteur, sodass er die Kugel aus drei Metern volley ins leere Tor zimmerte.

Dabei hatte es für den FCM so gut angefangen. Denn das Erfolgsduo bestehend aus Baris Atik und Mateusz Zukowski schlug wieder zu. Nachdem der FCM-Stürmer in der 22. Minute noch den Innenpfosten getroffen hatte, ließ er sich die Chance sieben Minuten später nicht nehmen.

Nach einer Flanke von Atik an der linken Strafraumkante, veredelte der 22-Jährige mit der linken Innenseite treffsicher, traf im vierten Spiel in Folge.