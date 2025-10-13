FCM-Interimstrainer Sander: "Wir alleine werden das nicht schaffen"

Nach Markus Fiedlers Freistellung übernimmt Interimstrainer Petrik Sander (64) den FCM. © Bernd Thissen/dpa

"Es wird eine schwere Aufgabe werden. Wir sind aber optimistisch, dass wir das Ruder rumreißen können. Wir alleine werden das nicht schaffen, nur mit Handauflegen - keine Chance. Wir müssen da mehrere Leute mit ins Boot holen, in erster Linie die Mannschaft", sagte Sander dem TV-Sender Sky.

Er werde "nicht alles auf den Kopf stellen, es war auch nicht alles schlecht. Es gibt aber bestimmt Dinge, die wir eindeutig besser machen müssen. Das heißt im Umkehrschluss, besser verteidigen und mehrere Lösungen im Kopf haben, um Tore zu erzielen", ergänzte der Nachfolger von Markus Fiedler (39), der am Sonntagabend freigestellt wurde. Sander bereitet den Zweitligisten zusammen mit Pascal Ibold, Trainer der U23, auf das Auswärtsspiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Darmstadt vor.

Der 64 Jahre alte Sander kennt sich bestens aus im Ost-Fußball. Im Mai 2006 schaffte er mit Energie Cottbus den Wiederaufstieg in die Bundesliga und hielt dann auch drei Spieltage vor Schluss die Klasse.