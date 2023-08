Gleich drei Ex-Spieler in den eigenen Reihen! Magdeburg in Kiel gefordert

Magdeburg – Der 1. FC Magdeburg reist zum Auswärtsspiel an die Ostseeküste. Am Ende soll ein "positives Ergebnis" stehen, so Trainer Titz (52) im Vorfeld der Partie gegen Kiel . Unterstützung erhält die Mannschaft durch 1200 FCM-Fans, die ihre Mannschaft im Holstein-Stadion empfangen werden.

Einziger Wermutstropfen dürfte der Ausfall von Stammkraft Herbert Bockhorn (28) sein, der sich im Pokalspiel in Regensburg einen Bänderriss im Fußgelenk zugezogen hatte.

Nach dem lange erwarteten Weiterkommen im DFB-Pokal ist die Titz-Elf in jedem Falle heiß auf den nächsten Dreier in der Liga. Kiels makelloser Saisonauftakt – ohne Punktverlust – stört die Mannschaft nicht weiter.

Dominik Reimann (26), Ahmet Arslan (29) und Amara Condé (26) dürften also über die allseits bekannt "Extra-Motivation" verfügen, die Spiele gegen den Ex-Verein mit sich bringen.

Für den einen oder anderen in Blau-Weiß wird die Begegnung mit den Kielern zu einem Wiedersehen mit der Vergangenheit. Gleich drei Spieler aus dem Kader des FCM schnürten ihre Schuhe einst für die Störche.

Für ihn wird voraussichtlich "FCM-Allzweckwaffe" Mo El Hankouri (26) in die Anfangsformation rücken. "Die Wahrscheinlichkeit ist groß", äußerte Christian Titz auf der Pressekonferenz am gestrigen Freitag.

In Bezug auf sein eigenes Team erläuterte der FCM-Coach, dass eine Steigerung in der Art und Weise erforderlich sei, wie seine Mannschaft sich defensiv verhält. "Den Gegner mehr laufen lassen", wurde von Titz als eine Möglichkeit dargelegt, um auftretende Probleme zu vermeiden. Es brauche "Ruhe und Kontrolle in den eigenen Ballbesitzphasen".

Daniel Elfadli (26) konnte diese Woche ganz normal am Training teilnehmen. Ob der wechselwillige Mittelfeldspieler wieder in der Startelf stehen wird, bleibt abzuwarten. Anpfiff der Auswärtspartie gegen Holstein Kiel ist am morgigen Sonntag, um 13.30 Uhr.