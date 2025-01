Heimfluch beim 1. FC Magdeburg: "Nagt an der gesamten Mannschaft"

Mit dem Match gegen Braunschweig setzte der 1. FC Magdeburg seinen Heimfluch fort. © Andreas Gora/dpa

Gegen schwache Braunschweiger reichte es am Samstag trotz optischer Überlegenheit und einem Plus an Torchancen am Ende nur zu einem 1:1. Dennoch bleibt Magdeburg in der Spitzengruppe und übernachtete zwischenzeitlich sogar als Tabellenführer.

Für den Torschützen war das allerdings kein Trost. Nachdem Baris Atik (30) seine erste Sprachlosigkeit überwunden hatte, gestand er auf die Tabellenführung angesprochen freimütig ein: "Ich freue mich nicht darüber. Nach dem, was hier passiert ist, wollte ich gemeinsam mit der Mannschaft die Menschen im Verein, in der Stadt, der Region mit drei Punkten belohnen."

Vor dem Spiel hatten beide Teams und die Fanszenen der Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gedacht.

Doch trotz der Enttäuschung ordnete der Magdeburger Kreativkopf den Punktverlust sachlich ein. "Wir spielen eine gute Saison. Ich glaube, wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen und das gelingt uns aktuell", erklärte der 30-Jährige.