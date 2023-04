HSV bekommt drei Buden in Magdeburg! FCM feiert den Quasi-Klassenerhalt

Anschließend trat der FCM in Erscheinung - und wie! Leon Bell Bell setzte sich auf der linken Seite gegen Heyer durch und legte auf den Elfmeterpunkt zurück, wo ausgerechnet Ex-Hamburger Moritz-Broni Kwarteng in aller Seelenruhe zum 1:0 einschieben konnte (32).

Magdeburgs Daniel Elfadli (l.) bringt Hamburgs Robert Glatzel im Strafraum zu Fall. Referee Harm Osmers nahm seine Elfmeterentscheidung nach VAR-Einsatz zurück. © Swen Pförtner/dpa

Die zweite Halbzeit begann ähnlich brisant: Daniel Elfadli hatte Glatzel im Strafraum zu Fall gebracht und Referee Harm Osmers zeigte auf den Punkt. Doch wieder schaltete sich der VAR ein und Osmers schaute sich die Szene nochmals an, bevor er den Elfmeter zurücknahm - Elfadli hatte den Ball gespielt (52.).

In der Folge war der HSV die bestimmende Mannschaft, ohne sich allerdings zahlreiche zwingende Torchancen herauszuspielen. Die Magdeburger wiederum lauerten auf ihre Chance - und schlugen eiskalt zu!

In der 74. Minute kam es zu einer unübersichtlichen Situation im Strafraum der Gäste, an deren Ende die Kugel bei Baris Atik landete - der fackelte nicht lang und jagte das Spielgerät mit einem platzierten Schuss von der Sechzehnerkante zum 2:1 in die Maschen!

In der Schlussphase wehrten sich die Hanseaten noch einmal gegen die drohende Niederlage, doch in der 86. Minute machten die Gastgeber den Deckel drauf. Und wieder war es ein Ex-Hamburger: Tatsuya Ito traf sehenswert zum 3:1! In der Nachspielzeit verkürzte Ludovit Reis noch auf 2:3 aus Sicht der Rothosen, doch am Magdeburger Sieg änderte das nichts.