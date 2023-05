Im Januar 2022 noch vereinslos: Magdeburg-Durchstarter vor Sprung in die Bundesliga?

Magdeburg - Am vergangenen Freitag markierte Magdeburgs Überflieger Moritz-Broni Kwarteng (25) schon sein zehntes Saisontor in der 2. Bundesliga . Das ruft Bundesligisten auf den Plan!

Magdeburgs Moritz-Broni Kwarteng (25, v.) feierte ausgelassen seinen Führungstreffer gegen Ex-Klub HSV am vergangenen Freitag. © Swen Pförtner/dpa

Als der 1. FC Magdeburg am 21. Januar 2022 die Verpflichtung von Moritz-Broni Kwarteng verkündete, hätte selbst in den kühnsten Träumen keiner für möglich gehalten, dass der 25-Jährige anderthalb Jahre später die 2. Bundesliga rockt!

Genau das ist der Status quo. Der gebürtige Stuttgarter ist nicht nur Magdeburgs Topscorer (13 Torbeteiligungen), sondern auch der neuntbeste Vollstrecker der gesamten Liga!

Doch trotz toller Veranlagung brauchte der Deutsch-Ghanaer ein wenig Anlaufzeit und die richtige Plattform, um so richtig durchzustarten.

Dafür nahm Kwarteng nach vier Jahren Regionalliga in der U23 des Hamburger SV sogar eine halbjährige Vereinslosigkeit in Kauf, ehe er in der Winterpause der Saison 2021/22 bei Magdeburg und seinem Förderer aus HSV II-Zeiten, Trainer Christian Titz (52), unterschrieb.

Fünf Torbeteiligungen in 287 Spielminuten trug der Dribbelkünstler zur Zweitliga-Rückkehr bei. Damals war bei Weitem nicht abzusehen, dass der Rotationsspieler zur heutigen Schlüsselfigur werden würde.

Pikant: Sein zehntes Saisontor erzielte er ausgerechnet gegen Ex-Klub HSV am vergangenen Freitag (3:2-Sieg für Magdeburg).