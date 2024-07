Kapitän Amara Condé verlässt den 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Mannschaftskapitän Amara Condé (27) verlässt den 1. FC Magdeburg (FCM) und wechselt zum niederländischen Erstligisten SC Heerenveen. Das teilte der Fußballverein am heutigen Donnerstag mit.

Der gebürtige Sachse hat in seiner Zeit beim FCM als Mittelfeldspieler 58 Zweitligaspiele und 37 Drittligapartien absolviert, dabei insgesamt neun Toren und zehn Vorlagen beigesteuert.

Danach konnte er mit seiner Mannschaft zweimal die Klasse halten und führte sie in den letzten beiden Jahren als Kapitän.

Nachdem er im Sommer 2021 von Rot-Weiss Essen zum FCM gewechselt hatte, gelang ihm schon in seiner ersten Saison der Aufstieg in die zweite Bundesliga.

Amara Condé hat in den letzten Jahren einiges beim FCM vollbracht!

"Amara hatte bei uns drei sehr gute Jahre, aus der Regionalliga kommend wurde er mit uns Meister in der 3. Liga und hat in der 2. Bundesliga als Kapitän der Mannschaft maßgeblich dazu beigetragen, jeweils den Klassenerhalt zu schaffen", so Schork.

"Wir hatten mit Amara auch menschlich eine tolle gemeinsame Zeit", ergänzte Schork.