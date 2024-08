Nach Bockhorn-Aus: 1. FC Magdeburg verpflichtet Franzosen Samuel Loric

"Aufgrund der schweren Verletzung und der langen Ausfallzeit von Herbert Bockhorn waren wir gezwungen, auf dem Transfermarkt noch aktiv zu werden", erklärte Magdeburg -Sportchef Otmar Schork (66) in der Mitteilung, "mit Samuel glauben wir, die entstandene Lücke [...] schließen zu können."

Der 24-Jährige stand zuvor bei dem französischen Erstligisten FC Lorient und dann in der vergangenen Saison bei US Quevilly unter Vertrag.

Der 24 Jahre alte Samuel Loric wurde vom 1. FC Magdeburg verpflichtet, teilte der Klub am Donnerstag mit. Über die Länge von Lorics Vertrag machten sie keine Angaben.

Samuel Loric war ab 2019 bei Lorient in der zweiten Mannschaft tätig, bevor er nach einer kurzen Leihe in die erste Liga aufgenommen wurde. Von Januar 2023 bis zum Sommer 2024 bestritt er dann mit US Quevilly insgesamt 37 Spiele.