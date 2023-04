09.04.2023 15:47 Peinlicher Lapsus verhagelt Magdeburg den Sieg gegen Regensburg

Am Ostersonntag traf der 1. FC Magdeburg auf SSV Jahn Regensburg. Was lange nach einem Auswärtssieg für die Elbestädter aussah, wurde am Ende nur ein Remis.

Regensburg - Der 1. FC Magdeburg verpasst den Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga, hat aber einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Das 1:0 schoss Magdeburgs Baris Atik (28, nicht im Bild) per Freistoß. © Daniel Löb/dpa Der überlegende Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt musste sich beim SSV Jahn Regensburg nach dominanter erster Halbzeit mit 2:2 (1:0) zufriedengeben und behauptete so seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Jahn. Die Oberpfälzer liegen weiter auf dem Relegationsplatz. Magdeburg demonstrierte zunächst seinen gewohnten Ballbesitz-Fußball und ging nach zehn Minuten durch ein Traumtor in Führung. Baris Atik (28) schlenzte einen Freistoß aus rund 20 Metern über die Mauer ins lange Eck. 1. FC Magdeburg Er kam erst im Winter: Castaignos fällt lange beim 1. FC Magdeburg aus! Jahn-Keeper Jonas Urbig (19) bewegte sich in die falsche Richtung, konnte seinen Fehler aber mit einer Parade gegen Amara Condé (26) in der 15. Minute wieder wettmachen. Insgesamt agierten die bemühten Regensburger zu abwartend und entwickelten wie so oft in dieser Saison offensiv keine Durchschlagskraft. Magdeburg hatte zunächst alles im Griff. Die Magdeburger Baris Atik (l., 28) und Maximilian Ullmann (r., 26) bejubeln den Freistoßtreffer zum 1:0. © Daniel Löb/dpa Startaufstellung des SSV Jahn Regensburg gegen den 1. FC Magdeburg So ging der 1. FC Magdeburg beim SSV Jahn Regensburg ins Spiel Turbulente und hektische Schlussphase Der Regensburger Andreas Albers (l., 33) schiebt den Ball am geschlagenen Magdeburger Torwart Dominik Reimann (unten, 25) in das Tor zum 1:1. © Daniel Löb/dpa Nach der Pause traten die Hausherren mutiger auf und profitierten beim Ausgleich von einem groben Missverständnis der Magdeburger. Von Silas Gnakas Oberschenkel prallte die Kugel an FCM-Torwart Dominik Reimann vorbei ins Tor. In der hektischen Schlussphase stocherte Magdeburgs Jamie Lawrence (20) in der 80. Minute den Ball über die Linie. Turbulent ging es weiter: Kaan Caliskaner (23) rettete einen Punkt für den Jahn, und in der Nachspielzeit sah Magdeburgs Daniel Heber (28) nach einem Foulspiel Rot. 1. FC Magdeburg Nach tragischem Tod seines Vaters: Kai Brünker nimmt Training beim 1. FC Magdeburg wieder auf

Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV Darmstadt 98 27 43:22 58 2 Hamburger SV 27 54:33 53 3 1. FC Heidenheim 1846 27 53:31 51 4 FC St. Pauli 1910 27 41:28 47 5 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 27 47:36 44 6 SC Paderborn 07 27 51:34 43 7 1. FC Kaiserslautern 27 41:37 40 8 Holstein Kiel 27 46:45 37 9 Karlsruher SC 27 43:42 36 10 Hannover 96 27 37:40 34 11 SpVgg Greuther Fürth 1903 27 37:40 33 12 1. FC Magdeburg 27 36:47 32 13 1. FC Nürnberg 27 23:39 30 14 Arminia Bielefeld 27 41:45 29 15 Eintracht Braunschweig 27 32:44 29 16 SSV Jahn Regensburg 27 27:43 27 17 FC Hansa Rostock 27 23:43 25 18 SV Sandhausen 1916 27 27:53 21 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse. Am kommenden Samstag spielt der 1. FC Magdeburg gegen den SV Sandhausen.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa