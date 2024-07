1. FC Magdeburg beruft Intel-Geschäftsführerin in den Aufsichtsrat

Sonja Pierer (46) wurde in den Aufsichtsrat des 1. FC Magdeburg berufen. © Bildmontage: 1. FC Magdeburg

Sonja Pierer (46) ist ab sofort Mitglied im Aufsichtsrat des Magdeburger Fußballclubs.

Die Berufung wurde nach einem sorgfältigen Entscheidungsprozess und einem einstimmigen Beschluss der Gesellschafter sowie in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat getroffen, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.

Der Verein erhoffe sich durch ihre Expertise und ihr Engagement weitere Entwicklungsmöglichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft. Pierer habe die Anfrage des Clubs als Privatperson angenommen.

Derzeit ist sie als Geschäftsführerin für Intel in Deutschland tätig. Weitere frühere Stationen Pierers waren Amazon, Cisco und Experis, bei denen sie ebenfalls als Managerin tätig war.

"Die Rolle des Aufsichtsrates geht über die klassische Überwachung hinaus – wir möchten auch wertvolle Impulse geben. Wir sind begeistert, dass Frau Pierer mit ihrem Wissen, ihrem Netzwerk und ihrer Erfahrung die zukünftigen Entwicklungen des 1. FC Magdeburg unterstützen wird", sagte FCM-Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Niedung (41).