Tiefe Trauer beim 1. FC Magdeburg: "Bussi" ganz plötzlich verstorben!

Magdeburg - Schock-Nachricht vom 1. FC Magdeburg : Der langjährige Busfahrer der Elbestädter ist am gestrigen Dienstag unerwartet verstorben.

Der Busfahrer des 1. FC Magdeburg, Detlef Later, starb im Alter von 68 Jahren. © 1. FC Magdeburg

Der 68-jährige Detlef Later, der von den Magdeburger Kickern liebevoll "Bussi" genannt wurde, hatte die Titz-Elf noch am vergangenen Wochenende nach Rostock gefahren, wo die Jungs einen 2:0-Sieg einholten.

Wenige Tage später starb der Busfahrer nun unerwartet.

Wie der 1. FC Magdeburg mitteilte, war Later "über mehr als zwei Jahrzehnte fester Bestandteil der FCM-Familie und begleitete unseren Klub in guten wie in schlechten Zeiten". Zur Todesursache machte der Verein keine Angaben.

"Mit seiner umsichtigen und immer zuverlässigen Fahrweise brachte er die Mannschaft stets sicher an ihr Ziel und sorgte mit seinem trockenen Humor immer wieder für aufheiternde Stimmung, selbst in sportlich schwierigen Situationen", hieß es weiter.