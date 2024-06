Torhüter Noah Kruth verlängert beim 1. FC Magdeburg!

FCM-Torhüter Noah Kruth (21, m.) mit Otmar Schork (66, r.), Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, und Cheftrainer Christian Titz (53). © 1. FC Magdeburg

"Wir freuen uns über die vorzeitige Vertragsverlängerung unseres talentierten Torwartes Noah Kruth. Er hat sich sehr schnell zur Nummer zwei im Lizenzspielerkader entwickelt und wir sehen für die Zukunft sehr viel Potenzial in ihm [...]", so Geschäftsführer Otmar Schork (66) in einer offiziellen Meldung des Vereins.

2018 kam der junge Torwart aus dem Nachwuchs des SV Meppen zu den Magdeburger Kickern. Seither absolvierte er für den FCM ein Zweitligaspiel und eine Partie in der 3. Liga.

Zudem lief er in 33 Spielen für die U-23-Mannschaft des Vereins auf. In der vergangenen Saison stand Kruth konstant im Profikader der Zweitligisten.