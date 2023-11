Triumph in Osnabrück! Atik und Schuler bescheren dem FCM drei Punkte

In der ersten Halbzeit zwischen Osnabrück und Magdeburg passierte wenig. Ohne Tore ging es in die Pause. © Friso Gentsch/dpa

Gegen den VfL setzte FCM-Trainer Titz auf zwei neue Spieler: Amaechi und Castaignos begannen in der Offensive anstelle des verletzten Ceka und Schuler, der in den letzten Wochen äußerst unglücklich agierte. Für Amaechi war es das persönliche Startelfdebüt.

Am Spiel der Magdeburger änderte das wenig. Ein hochstehender Reimann, der versuchte, das Spiel breitzumachen und gewohnt viel Ballbesitz für den FCM, ohne einen wirklichen Zug zum Tor zu entwickeln. Osnabrück gab sich ebenso keine Blöße, schien gut auf den Spielstil des FCM eingestellt zu sein. Insbesondere Castaignos wurde extrem gut aus der Partie genommen, war kaum zu sehen und hatte offensichtlich Probleme, ins Spiel zu finden.

Der erste wirkliche Aufreger der Partie kam in der 14. Spielminute, als Osnabrücks Wiemann den Ball nur haarscharf nicht im eigenen Tor unterbrachte. Nach einer Hereingabe von Condé versuchte der Verteidiger, den Ball aus der Gefahrenzone am Fünf-Meter-Raum zu klären, brachte ihn stattdessen aber gefährlich auf das eigene Tor. Er konnte sich im Anschluss bei Torwart Grill bedanken, dass dieser den Ball geistesgegenwärtig noch an die Latte lenken konnte.

Viel spektakulärer wurde es in der ersten Halbzeit tatsächlich nicht. Magdeburg war definitiv die spielbestimmende Mannschaft, konnte die spielerische Überlegenheit jedoch nicht in etwas Zählbares ummünzen. Osnabrück setzte maximal auf Konter und schnelle Umschaltmomente. Nicht in Rückstand zu geraten, schien den Hausherren scheinbar wichtiger zu sein, als selbst auf ein Tor zu setzen.

Erfolgreich war keines der beiden Teams. Mit einem Zwischenstand von 0:0 ging es nach 45 Minuten in die Kabinen. Auf den Rängen an der Bremer Brücke war an diesem Tag mehr los als auf dem Feld.