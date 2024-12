Überragender Atik beschert 1. FC Magdeburg drei Punkte und muss ganz bitter raus

Münster - Auswärts bleibt der 1. FC Magdeburg eine Macht! Die Sachsen-Anhalter setzten sich beim Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend bei Preußen Münster mit 2:1 (1:1) durch. Überragender Mann des Abends: Baris Atik , der einen Treffer selbst machte und mehrere tolle Angriffe einleitete. 20 Minuten vor dem Ende musste er allerdings unfreiwillig raus.

Baris Atik kann endlich wieder jubeln! Sein Kopfball zum 1:0 war extrem sehenswert. © Friso Gentsch/dpa

Im ersten Durchgang lieferten sich beide Teams einen richtig schön anzusehenden Schlagabtausch. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz und waren giftiger im Zweikampf. Der FCM hatte dafür die besseren Chancen.

In der 12. Minute nutzte Atik schon eine davon. Nach einer schönen Flanke von Jean Hugonet an die Strafraumkante erwischte der Offensivmann die Kugel perfekt mit dem Kopf und netzte in die rechte obere Ecke. Es war sein erster Treffer im siebten Saisoneinsatz.

Auch danach glänzte der Türke mit extremer Spielfreude. Doch Blau-Weiß stellte sich wie schon so oft in dieser Saison vor dem Kasten nicht konsequent genug an.

Die abstiegsbedrohten Preußen machten es da deutlich besser. Den Angriff über die linke Seite selbst mit eingeleitet, verwertete Joshua Mees eine Flanke ebenfalls per Kopf zum 1:1 (38.).

Kurz darauf war Halbzeit. Das Remis war bis dahin ein absolut gerechtes Ergebnis.