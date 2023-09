Von Inter zum FCM: "Wenn ich könnte, würde ich in jedem Spiel auf dem Platz stehen"

Andi Hoti (20) feierte beim 1:1-Unentschieden gegen Paderborn am vergangenen Freitag sein Debüt für den FCM und zeigte sich anschließend sichtlich stolz auf seine Leistung. © Imago / Christian Schroedter

Christian Titz (52) lobte den Neuling nach dem Spiel in deutlichen Worten. Hoti selbst scheint Feuer gefangen zu haben, äußerte am heutigen Mittwoch in der FCM-Medienrunde mit großem Selbstvertrauen: "Wenn ich könnte, würde ich in jedem Spiel auf dem Platz stehen."

Rund 250.000 Euro Ablöse flossen zu Beginn der aktuellen Saison in die italienische Modemetropole, um sich die Dienste des kosovarischen U21-Nationalkickers in Sachsen-Anhalt zu sichern.

Dieser war zuvor von den "Nerazzurri" an die Zweitvertretung des SC Freiburg ausgeliehen worden.

Hoti hat nicht lange gebraucht, um sich in seiner neuen Heimat gut einzuleben und Gefallen an der Stadt sowie seinen neuen Teamkollegen zu finden: "Ich bin sehr gut angekommen, die Mannschaft hat mich herzlich aufgenommen. Die Jungs sind wirklich großartig, sie sind immer bereit zu helfen, egal was du brauchst."

Bereits bei der Verpflichtung war FCM-Geschäftsführer Otmar Schork (65) von dem Neuzugang vollkommen überzeugt, äußerte damals: "Mit Andi Hoti bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler, der mit unserem FCM den nächsten Schritt gehen will. Er hat das Potenzial, sich auch in der 2. Liga durchzusetzen."