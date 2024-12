Wechsel nach England: Verlässt Trainer Titz nun den FC Magdeburg?

Zuletzt hatte Sky darüber berichtet, dass englische Clubs Interesse an einer Verpflichtung von Titz hätten. Wie lange der Trainer in Magdeburg unter Vertrag steht, ist nicht offiziell bekannt.

"Fakt ist, dass bis zum heutigen Tag kein Verein bei uns angefragt hat – in keiner Weise. Deshalb stellt sich die Frage für uns gar nicht."

"Es spricht für uns, für Christian und für den sportlichen Erfolg, dass offensichtlich andere Vereine Interesse an ihm zeigen", sagte der 67-Jährige der Magdeburger Volksstimme.

Magdeburgs Jason Geka (25, l.) soll sich derzeit nach einem alternativen Arbeitgeber umschauen. © Swen Pförtner/dpa

Der 53-Jährige hatte den Traditionsclub aus Sachsen-Anhalt im Februar 2021 als Abstiegskandidat in der 3. Liga übernommen und in der Saison darauf in die 2. Bundesliga geführt.

Aktuell ist der FCM Neunter, allerdings nur drei Punkte von der Tabellenspitze entfernt.

Um weiterhin im Aufstiegsrennen dabei zu sein, haben sich die Magdeburger bereits im Angriff verstärkt. Mittelstürmer Alexander Ahl Holmström (25) kommt vom Göteborger Club GAIS und ist ab Januar spielberechtigt.

Da die Saison in Schweden bereits beendet ist, weilt der 25-Jährige bereits beim Team. Weitere Zugänge sind nur bei Abgängen geplant.

Der seit Längerem unzufriedene Jason Ceka (25) und der vorwiegend als Joker eingesetzte Tatsuya Ito (27) sollen sich nach alternativen Arbeitgebern umschauen.