Zwei RWE-Profis geben ihr Debüt in der Nationalelf - einer sogar mit Tor und Vorlage!

Erfurt - Der FC Rot-Weiß Erfurt hat wieder zwei aktive A-Nationalspieler in seinen Reihen!

Caniggia Elva (27, 2.v.r.) und Sidny Lopes Cabral (21, 3.v.r.) liefen das erste Mal für die A-Nationalmannschaft ihres Vaterlandes auf. © IMAGO/Bild13

Während in Thüringen an diesem Wochenende die Achtelfinals im Landespokal gespielt werden, ging es für Caniggia Elva (27) und Sidny Lopes Cabral (21) in die große weite Fußballwelt.

RWE-Stürmer Elva wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft seines Vaterlandes St. Lucia berufen. Bei seinem Debüt avancierte der 27-Jährige gleich zum alles entscheidenden Mann, denn der ehemalige Drittliga-Kicker (FC Ingolstadt, Würzburger Kickers, VfB Stuttgart II) erzielte beim 2:1-Sieg über Guadeloupe den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, und bereitete dann noch den Siegtreffer vor.

Sidny Lopes Cabral durfte ebenfalls seinen ersten A-Länderspieleinsatz verbuchen. Der in Rotterdam geborene Linksverteidiger wurde beim Spiel seines Vaterlandes Kap Verde gegen Algerien in der 75. Minute eingewechselt. Die Partie gewann am Ende der Afrika-Cup-Sieger von 2019.