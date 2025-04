Jena-Fans mit Racheaktion? Sporthalle in Erfurt verunstaltet

Erfurt - Das Thüringenderby am Dienstag zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena wirft seine Schatten voraus.

An der Drei-Felder-Sporthalle wurden die Schriftzüge des FC Carl Zeiss Jena angebracht. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

In der Nacht zu Dienstag wurde die Fassade der neu gebauten Drei-Felder-Sporthalle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Erfurt großflächig mit Graffiti besprüht.

"Ausgetobt" hatten sich wohl Fußballfans, denn an der Fassade ist "FCC" (Abkürzung für den FC Carl Zeiss Jena) und "Horda Azzuro" zu lesen. "Horda" (Spanisch) bedeutet Horde. Mit "Azzuro" ist das Blau der Vereinsfarben des FC Carl Zeiss Jena gemeint. Der komplette Begriff wird vor allem mit der Jenaer Südkurve in Verbindung gebracht.

Die Täter des Farbanschlags sind noch unbekannt. Allerdings könnte es sich bei der Aktion laut Polizeiangaben um eine Art Retourkutsche von Jena-Fans handeln, denn am vergangenen Wochenende waren auf dem Gelände eines DHL-Verteilzentrums bei Laasdorf, direkt vor den Toren Jenas, 24 Postautos mit "RWE"-Schriftzügen und Contra-Carl-Zeiss-Motiven verunstaltet worden.

Die Täter verursachten in diesem Fall einen Schaden von mehreren Tausend Euro.