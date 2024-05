2. Bundesliga verliert Urgestein: Rekordtorschütze Terodde beendet Karriere!

Simon Terodde (36) hängt die Fußballschuhe an den Nagel. © Christian Charisius/dpa

Das gaben die Gelsenkirchener am heutigen Donnerstag auf X bekannt.

"Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, Aufstiegsheld, ein echtes Vorbild - unser Captain hängt die Schuhe an den Nagel", schrieben die Knappen.

"Simon Terodde hat der Mannschaft soeben mitgeteilt, dass er nach der Saison seine Karriere beenden wird."

Den Post schloss der Zweitligist, der sich erst am vergangenen Dienstag endgültig vor dem Abstieg in die 3. Liga gerettet hatte, mit einem "Danke für alles, Simon" in Großbuchstaben.

Terodde war 2021 nach einer Saison beim HSV zum damaligen Bundesliga-Absteiger Schalke gewechselt und hatte mit seinen Toren maßgeblich dazu beigetragen, dass der Klub direkt wieder ins Oberhaus zurückkehren durfte.