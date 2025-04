Du "Schw***": Schalke-Profi pöbelt gegen Fan und fliegt aus dem Kader

Schalke-Neuzugang Aymen Barkok (26) ließ übers Internet seinem Frust freien Lauf und muss jetzt mit den Konsequenzen leben. © IMAGO / Lucca Fundel

Unmittelbar nach Spielschluss ließ der Deutsch-Marokkaner auf Snapchat seinem Frust freien Lauf.

Der 113-malige Bundesliga-Profi, der mit großen Hoffnungen Anfang Februar von Mainz 05 erst verpflichtet wurde, schmorte wieder einmal 90 Minuten auf der Bank - das vierte Mal seit seinem Winterwechsel.



Doch anstatt sich als Teil des Problems zu identifizieren, stellte sich Barkok über das Team und teilte über Snapchat trotzig ein Foto seiner Beine mit dem Kommentar "fehlerfrei".

Das kam bei den Fans überhaupt nicht gut an. Einer antwortete ihm: "Wenn du so was nach einer Niederlage postest, solltest du dich aus meinem Verein verpissen. Kriegt alle nichts auf die Kette und dann so was posten? Weiß nicht, ob das sein muss."

Zu viel für den frustrierten Barkok, der öffentlich zurückschoss: "Verpiss dich aus mein Snap du Schwanz Wenn’s dir nicht passt." (Rechtschreibung übernommen).