Blitz-Aus für van Wonderen: Schalke schmeißt Trainer sofort raus

Keen van Wonderen (56, r.) wirkte am Freitag bei der Niederlage gegen Paderborn ratlos.

Das gab der Klub am Samstagmorgen in einem offiziellen Statement bekannt. Demnach übernimmt Jakob Fimpel (36), Coach der zweiten Mannschaft, interimsweise bis Saisonende. Der 36-Jährige hatte das Zepter bereits vor van Wonderen für zwei Spiele in der Hand.

Laut Sky hätten sich die S04-Verantwortlichen noch am Freitagabend zusammengesetzt und beschlossen, dass der 56-Jährige die letzten beiden Saisonspiele nicht mehr auf der Gelsenkirchener Bank bestreiten darf.

Das Verhältnis zwischen dem ohnehin scheidenden Trainer und der Mannschaft sei zu zerrüttet, zudem haben die Konkurrenten im Abstiegskampf wieder aufgeholt.

In den letzten vier Spielen kassierte Königsblau drei Niederlagen und könnte somit tatsächlich noch absteigen - auch wenn ein Punkt aus den finalen beiden Partien zum Klassenerhalt reichen würde.