Fragwürdige Krypto-Werbung auf Schalkes X-Account? Das steckt dahinter

Ein vermeintlicher Hacker machte sich am Dienstagabend wohl am X-Account des FC Schalke 04 zu schaffen. (Symbolfoto) © 123rf/start08

"Sorry, Leute, jetzt hat es auch uns erwischt. #Hacker", teilte S04 auf X mit, nachdem am Dienstagabend mehrere rätselhafte Beiträge veröffentlicht wurden.

In einem Beitrag hieß es: "Wir haben große Neuigkeiten für die Krypto-Welt! Was haltet ihr davon? Schaut euch unseren nächsten Tweet an!".

Anschließend präsentierte der Klub eine vermeintlich neue Partnerschaft aus der Krypto-Welt.