Trotz Mega-Krise im Verein: Weltmeister träumt von Rückkehr nach Schalke!

Gelsenkirchen - Seine Karriere begann äußerst vielversprechend: Schon mit 17 wurde Julian Draxler (30) mit Schalke 04 DFB-Pokal-Sieger , mit 20 war er bereits Weltmeister. Doch etwas mehr als neun Jahre nach dem großen Triumph kickt der Linksaußen nur noch in Katar - und träumt von einer Rückkehr zu seinem Heimatklub!

Sein Abschied von Schalke ist zwar schon acht Jahre her, doch Julian Draxler (30) bleibt seinem Jugendverein weiterhin eng verbunden. © Jonas Güttler/dpa

Nach dem Weltmeistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft spielte Draxler, der schon seit seiner Jugend die Fußballschuhe für die Knappen geschnürt hatte, noch ein Jahr für die Gelsenkirchener, wechselte dann zum VfL Wolfsburg und anschließend zu Paris Saint-Germain.



Doch dort wurde er schon nach wenigen Jahren aussortiert, sodass in diesem Sommer nur der Schritt in Richtung Katar blieb - im Herzen aber bleibt er ein Schalker Junge!

"Den Gedanken, irgendwann nochmal für Schalke die Fußballschuhe zu schnüren, der ist nach wie vor in meinem Kopf und den habe ich auch noch nicht aufgegeben", sagte Draxler bei Sky.

"Es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Zeitpunkt an und wie die generelle Situation ist. Aber für Schalke nochmal in der Arena aufzulaufen, wäre natürlich ein Traum", gab er zu. "Das war ehrlicherweise auch ein Gedanke, den ich in diesem Sommer hatte."