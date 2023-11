Zweitliga-Trainer ganz offen: Wir waren nach unserem Auswärtssieg bei McDonald's

Königsblau hatte kurz vor Schluss durch ein Tor von Danny Latza (33) die Partie in Nürnberg , mit zahlreichen Schalker Schlachtenbummlern im ausverkauften Stadion, 2:1 für sich entschieden.

S04 hatte soeben den zweiten Sieg unter Neu-Trainer Karel Geraerts (41) eingefahren, der erste in der Fremde diese Saison überhaupt.

So eine Auswärtsfahrt kann lang sein und hungrig machen! Das ist nicht nur im Amateurbereich der Fall, sondern auch bei Profifußballern.

Entspannte Stimmung nach dem 2:1-Auswärtssieg in Nürnberg: Schalke-Trainer Karel Geraerts (41, r.) und Gerald Asamoah (45, l.), S04-Leiter Lizenzbereich. © Daniel Löb/dpa

Wie Schalkes belgischer Coach im Sky-Interview verriet, gab er dem Verlangen der Schalker Profis nach. Auf der Rücktour wurde ein Zwischenstopp bei McDonald's eingelegt.

Seine Begründung dieser im Profi-Bereich unüblichen Maßnahme: "Sie arbeiten hart, haben alles gegeben, da muss man auch mal die Spieler verstehen."

Vor allem stellte das Fastfood eine willkommene Belohnung für die diese Saison leidgeprüfte Schalker Truppe dar. In fünf von sechs Auswärtspartien in der 2. Bundesliga war Königsblau ohne Zähler heimgekehrt, in Wiesbaden holte man einen mickrigen Punkt.

"Manchmal muss man den Spielern auch Freiräume lassen. Wenn du das nicht tust, gehen die Spieler ein Uhr nachts allein zu McDonald's", erklärte Spieler-Versteher Geraerts seine lange Leine.

Wenn das mal nicht zum Standard wird - schon in der Vorwoche, dem ersten Sieg unter seiner Regie hatte der Trainer der Mannschaft eine Runde Pizza geschmissen.