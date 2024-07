Abschied von St.-Pauli-Stürmer: Geht Etienne Amenyido nach Polen?

Wird das die neue Heimat des ehemaligen Hamburgers ? Abwarten. Laut dem Sportmagazin Kicker scheint eine Zukunft bei den Boys in Brown in der Bundesliga jedenfalls bereits seit Ende Mai so gut wie ausgeschlossen.

Der Fußballverein, bei dem der Mittelstürmer offenbar derzeit zu Gast ist, spielt in der höchsten polnischen Liga "Ekstraklasa" und hat sich in der vergangenen Saison sogar den Meistertitel erspielt.

Der Angreifer kam in der Saison 2021/2022 für rund 500.000 Euro aus Osnabrück zu den Kiezkickern. Seither hatte er häufig mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Letztlich absolvierte er in drei Saisons am Millerntor nur 51 Einsätze, in denen er den Ball sechsmal netzte.

Trotz seiner Genesung in der vergangenen Rückrunde kam der Stürmer zu wenigen Einsätzen in den Zweitliga-Partien und scheint dadurch nicht genug Argumente für eine Vertragsverlängerung gesammelt zu haben.

Und trotzdem betonte Ex-Coach Fabian Hürzeler (31) immer wieder: "Wenn Eti fit wird, kann er eine echte Waffe für uns sein." Vielleicht wird der 26-Jährige in der kommenden Saison bei den Polen eine Waffe sein können.