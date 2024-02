Afolayan-Tor und Saad-Ampelkarte! FC St. Pauli besiegt Angstgegner Braunschweig

Der FC St. Pauli hat sich am Sonntag in Unterzahl zu einem 1:0-Heimsieg über Eintracht Braunschweig gekämpft. Oladapo Afolayan schoss das Tor des Tages.

Von Robert Stoll

Hamburg - Zurück in der Erfolgsspur! Der FC St. Pauli hat am Sonntag mit einem über Eintracht Braunschweig auf die erste Saisonniederlage am vergangenen Spieltag beim 1. FC Magdeburg (0:1) reagiert. Die Kiezkicker gewannen mit 1:0 (1:0) gegen die Niedersachsen - und das mehr als 20 Minuten in Unterzahl!

FCSP-Keeper Nikola Vasilj klärt eine Braunschweiger Chance von Robert Ivanov auf der Linie. © Marcus Brandt/dpa Die Partie zwischen dem Zweiten und Dritten der Rückrundentabelle benötigte etwas Anlaufzeit bis es auf Touren kam. St. Pauli, bei denen Kapitän Jackson Irvine zurück in die Startelf kehrte, hatte zwar mehr Ballbesitz, die ersten gefährlichen Szenen kamen aber von den Gästen. Thórir Jóhann Helgason hatte die Größte, als er frei vor FCSP-Keeper Nikola Vasilj auftauchte, aber verzog (23. Minute). Die Kiezkicker machten es hingegen besser. Nach einer abgewehrten Ecke blieben sie am Ball, am Ende schoss Oladapo Afolayan den Ball zur Führung in die Maschen. FC St. Pauli Wie geht's weiter mit Pauli-Coach Hürzeler? "Irgendwann sind alle Argumente ausgetauscht" Die Hürzeler-Elf übernahm nun vollends das Kommando, konnte sich allerdings bei Vasilj bedanken, dass es bis zur Pause bei der Führung blieb. Einen Schuss von Robert Ivanov aus wenigen Metern kratzte der Keeper noch von der Linie.

Oladapo Afolayan jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 für den FC St. Pauli. © Marcus Brandt/dpa

FC St. Pauli nach Saad-Ampelkarte in Unterzahl, Eintracht Braunschweig fehlt die Durchschlagskraft

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine umkämpfte Partie. © Marcus Brandt/dpa Mit Wiederanpfiff veränderte sich das Bild kaum, St. Pauli dominierte die Partie. Nach 65 Zeigerumdrehungen hatte Hauke Wahl nach einer Ecke die Chance zum 2:0, doch er scheiterte an der Latte. Den Nachschuss köpfte Irvine knapp drüber. Nur wenige Minuten später änderte sich das Spiel aber grundlegend. Schiedsrichter Florian Heft schickte Elias Saad nach einem unglücklichen, aber brutalen Foul an Ermin Bicakcic mit gelb-rot vom Platz. Damit fehlt der Flügelflitzer am kommenden Freitag im Spitzenspiel bei Holstein Kiel. Beide Trainer reagierten sofort. Während Hürzeler die Defensive verstärkte, brachte BTSV-Coach Daniel Scherning frische Kräfte für die Offensive. FC St. Pauli St.-Pauli-Trainer Hürzeler warnt vor Braunschweig: "Top-Mannschaft der zweiten Liga" Mit vollem Einsatz kämpften die Kiezkicker bis zum Abpfiff gegen immer wieder anrennende Löwen und ließen so gut wie keine Möglichkeit zu. Damit blieb es am Ende beim 1:0-Heimsieg und dem ersten Erfolg St. Paulis über Braunschweig seit dessen Rückkehr in die zweite Liga 2022. Zudem behaupteten die Braun-Weißen damit die Tabellenführung und reisen mit drei Zählern Vorsprung am Freitag zum Zweiten nach Kiel. Die Eintracht ist einen Tag später daheim gegen Hertha BSC Berlin gefordert.

Die Statistik zum Zweitliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig