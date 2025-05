Becherwürfe am Millerntor! Schiedsrichter muss vor wütenden Fans geschützt werden

Hamburg - Unschöne Szenen am Millerntor! Nach der 0:1-Niederlage des FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart mussten Schiedsrichter Florian Exner (34) und sein Team unter Begleitschutz von Sicherheitskräften in die Kabine gebracht werden.

Schiedsrichter Florian Exner (34) und sein Team musste von Sicherheitskräften und Regenschirmen vor den wütenden St.-Pauli-Fans geschützt werden. © Christian Charisius/dpa

Schon in der Halbzeit, aber erst recht nach Abpfiff waren die Zuschauer am Millerntor außer sich. Als Exner an der Südkurve vorbei in die Katakomben ging, flogen in seine Richtung Pfiffe, unschöne Worte und zahlreiche Bierbecher. Selbst die Spieler fanden deutliche Worte.

"Mir hat heute die klare Linie gefehlt, auf beiden Seiten", erklärte Hauke Wahl (31). "Das Spiel hat wenig Spaß gemacht, weil man nicht das Gefühl hatte, dass da jemand auf dem Platz steht, der das Spiel im Griff hat und Ruhe reinbringt." Vielmehr habe Exner für Hektik gesorgt.

Spätestens als der Schiedsrichter nach VAR-Eingriff auf Elfmeter für Stuttgart und Ampelkarte für Siebe Van der Heyden entschieden hatte, kochte die Stimmung gegen ihn über.

"Eigentlich waren wir zwei Mann weniger. Was der Schiri gepfiffen hat, ist der Wahnsinn", ärgerte sich Noah Weißhaupt (23). "Die ganzen Fifty-fifty-Situationen, auch bei den Einwürfen, das ist einfach krank."

Vor allem ärgerte er sich, als er in einer Kontersituation klar gefoult worden war, Exner den Vorteil laufen ließ und Sekunden später auf Foul von St. Pauli entschied. Zudem seien viele kleine Aktionen gegen die Hausherren entschieden worden. "Das muss man als Bundesliga-Schiri sehen", wurde der 23-Jährige deutlich.